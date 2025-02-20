وفاة نجل الفنان الاردني حابس حسين بعد معاناة مع المرض

ونعى الفنان الأردني حابس حسين نجله بكلمات مؤثرة، وكتب: "بقلوب يعصرها الحزن والاسى ارتقى إلى رحمة الله تعالى ابني الحبيب والغالي أمجد بعد صراعه مع مرض عضال لم يمهله طويلا".

وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد الشيخ عايش الحويان بالعاصمة عمان، وستقبل التعازي في جمعية كفر عانه مقابل معرض الدبابات في المقابلين.

تقبل التعازي ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر ولغاية الساعة العاشرة.



