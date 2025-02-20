أنباء عن نقل الفنان عبد المجيد عبد الله الى أمريكا بعد انتشار السرطان في جسده

وفي التفاصيل، كشف أحد الناشطين عن سقوط عبد المجيد عبد الله أثناء أدائه البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها.

وأضاف المتابع، بأنه تم إسعاف الفنان السعودي إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، إذ تبين بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه.

وتابع حديثه بأن الموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر الخاصة من الفنان، كما أنه سيذهب للعلاج للولايات المتحدة الأمريكية قريباً جدًا.

الفنان عبدالمجيد عبدالله سقط أثناء أداء البروفات لإحدى حفلاته التي ينوي إحيائها، وتم إسعافه إلى المستشفى حيث كانت نتيجة الفحوصات صادمة ومحزنة، بأنه مرض السرطان الخبيث قد تمكن من جسده وانتشر، وهو في مراحله الأخيرة حسب تسريبات المقربين منه، والموضوع مكتم عليه لكنه تسرب للدوائر… pic.twitter.com/CL1H3tcNuX — نوح (@nouhthinker) February 20, 2025

وكانت قد أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية مفاجئة، أجبرته التوقف عن جميع التزاماته الفنية الحالية.

كما تم ألغاء فعالية "ليلة الأسفار" ضمن احتفالات "يوم التأسيس السعودي 2025"، والتي كان من المقرر أن يحييها الفنان السعودي.