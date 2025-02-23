نجوى كرم واليسا وباميلا الكيك بعد وفاة والدة يوسف وورد الخال: ما في أغلى من الأم

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة كل من الممثل اللبناني يوسف الخال وشقيقته الممثلة اللبنانية ورد الخال، بعد وفاة والدتهما الشاعرة والفنانة التشكيلية مها بيرقدار.



وفي التفاصيل، كتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "ما في أغلى من الأم، من قلبي بعزّي ورد ويوسف أحبّائي وأصدقائي لفقدان والدتهن الشاعرة والفنانة مها بيرقدار.. انشالله تكون نفسا بالسّما وتكون خاتمة الأحزان".

بدورها، كتبت الفنانة اللبنانية اليسا في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس" قالت فيها: "خسارة مها بيرقدار هي خسارة أم وفنانة، خسارة شاعرة مرهفة الإحساس، عميقة وصادقة المشاعر.. إن شاء الله تكون روحها بالسماء، والله يصبر أولادها ورد و يوسف".

وختمت اليسا تغريدتها مستعينة بكلام الراحلة، اذ قالت: "ومتل ما قالت: “الموت ظلّ مخيف، فنحن لا ننسى غياب من نحب لكننا نتعود شيئًا فشيئًا على غيابهم".

اما الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، فنشرت صورة للشاعرة الراحلة مها بيرقدار على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقتها بالتعليق التالي: "سلّمتي تاجك للسما بكير يا ملاك.. الرب بيعرف مكانتك بقلبي".