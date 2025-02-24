فارس اسكندر يشن هجوما على اليسا بعد نعيها مها بيرقدار: كوبرا مرقطة

وفي التفاصيل، كتب فارس اسكندر تدوينة رداً على تعزية اليسا، وقال: "ايه والله، الله يرحم روحها شاعرتنا العظيمة مها، عرفت تربي ولادها يوسف وورد على حب المقاومة واحترام الآخر وتقدير قائد عظيم بحجم السيد حسن".

وأضاف: "كرمال هيك ساقب رحيلها يوم تشييع السيد، مش متل أمك جابتلنا كوبرا مرقطة، حتى بالموت بتتصيدي بالماي العكرة وبتبخي سم عالبشر".

وكانت اليسا كتبت في تعزيتها: " خسارة مها بيرقدار هي خسارة أم وفنانة، خسارة شاعرة مرهفة الإحساس، عميقة وصادقة المشاعر، إن شاء الله تكون روحها بالسماء، والله يصبر أولادها ورد و يوسف.ومتل ما قالت: “الموت ظلّ مخيف، فنحن لا ننسى غياب من نحب لكننا نتعود شيئًا فشيئًا على غيابهم"".