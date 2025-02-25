ميريام كلينك تثير الجدل بإطلالة جريئة على الثلوج

وأطلت ميريام بإطلالتين حيث ارتدت في الأولى ملابس البحر مع جاكيت من الفرو باللون الزهري.
وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستانا مكشوفا أيضا باللون الزهري مع معطف طويل من الفرو.
وعلقت على الصور بالقول: "أحب الشتاء"؟
وتفاعل الجمهور مع هذه الاطلالة معبرين عن رفضهم لها، وجاء في احد التعليقات: " بشفأاااا عليكي كتيررر".
وفي تعليق آخر: " الله يهديكي".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Myriam Klink (@myriamklinkk)
تمت مشاركة منشور بواسطة Myriam Klink (@myriamklinkk)
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