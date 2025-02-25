ميريام كلينك تثير الجدل بإطلالة جريئة على الثلوج

وفي التفاصيل،

نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك

صوراً جديدة، أطلت فيها

بجلسة تصوير جريئة على الثلج، متحدية الصقيع الذي يضرب لبنان

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وأطلت ميريام بإطلالتين حيث ارتدت في الأولى ملابس البحر مع جاكيت من الفرو باللون الزهري.

وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستانا مكشوفا أيضا باللون الزهري مع معطف طويل من الفرو.

وعلقت على الصور بالقول: "أحب الشتاء"؟

وتفاعل الجمهور مع هذه الاطلالة معبرين عن رفضهم لها، وجاء في احد التعليقات: " بشفأاااا عليكي كتيررر".

وفي تعليق آخر: " الله يهديكي".