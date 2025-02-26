سامي كليب في اقوى تعليق على شائعة زواجه من سوزان نجم الدين ويعلنها: اعيش قصة حب

حلّ الاعلامي والدكتور سامي كليب ضيفاً على الحلقة الختامية من برنامج الفصول الاربعة بموسمه الاول مع الاعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.



وقفنا مع كليب على أربعة فصول من حياته، إذ ابتدأنا بفصل الخريف المتمثل بالانكسارات الشخصية مثل وفاة والديه، والمهنية مثل تركه لـ قناتي الجزيرة والميادين، وغيرها من الانكسارات التي نستمد منها القوة في الحياة.

انتقلنا بعدها إلى فصل الشتاء حيث فتح قلبه وتحدث بكل وضوح وللمرة الأولى عن انفصاله عن الاعلامية لونا الشبل، إلى جانب حياته العاطفية والعائلية والحنين إلى الماضي والطفولة.

انتقلنا بعد الشتاء إلى فصل الربيع المتثمل بالازدهارات المهنية والمحطات الناجحة في حياة ضيفنا الاعلامية، وختامها كان ناري مع فصل الصيف، حيث فتحنا ملفات سياسية عدة أبرزها الحكومة اللبنانية الحالية، دور أحمد الشرع في سوريا وأسرار لقاء سامي كليب بـ بشار الاسد قبل سقوطه.

تتابعون الان الحلقة الختامية من الموسم الاول من الفصول الاربعة على شاشة الجديد بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.