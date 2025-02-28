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إبنة الممثل الأميركي جين هاكمان تكشف معلومات صادمة عن سبب وفاته
إبنة الممثل الأميركي جين هاكمان تكشف معلومات صادمة عن سبب وفاته
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إبنة الممثل الأميركي جين هاكمان تكشف معلومات صادمة عن سبب وفاته

فن

2025-02-28 | 07:33
إبنة الممثل الأميركي جين هاكمان تكشف معلومات صادمة عن سبب وفاته
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Aljadeed
إبنة الممثل الأميركي جين هاكمان تكشف معلومات صادمة عن سبب وفاته

كشفت إليزابيث هاكمان، ابنة الممثل الأميركي الراحل جين هاكمان، عن تفسيرها لحادث وفاته داخل منزله مع زوجته بيتسي أراكاوا وكلبهما، في ظل تأكيد الشرطة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأوضحت إليزابيث هاكمان  أن السبب وراء وفاة والدها وزوجته قد يكون التسمم بأول أكسيد الكربون، قائلة: "لسنا متأكدين بعد، لكننا نعتقد أن السبب قد يكون الأبخرة السامة".

وأضافت أن الشرطة لم تجد أي علامات تدل على وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن والدها وزوجته كانا يعيشان في منزلهما بولاية نيو مكسيكو منذ تقاعده عن التمثيل عام 2004، وبعد مغادرته هوليوود، كرس وقته لرسم اللوحات الفنية.
 
وتم العثور على أراكاوا ملقاة على أرضية الحمام على جانبها الأيمن، مع زجاجة حبوب مفتوحة (عليها وصفة طبية) مبعثرة على سطح المنضدة القريبة.
في حين لم يعرف نوع الحبوب وما إذا كانت قد تم وصفها لـ هاكمان أو لها.

كذلك عثر المحققون على "سخان" قرب رأس أراكاوا، ربما سقط جانبها.

أما هاكمان فوُجد ميتاً في غرفة طينية قرب المطبخ، مع نظاراته الشمسية وعصاه إلى جانبه، ما يشير إلى أنه قد يكون توفي نتيجة سقوط مفاجئ.
 

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