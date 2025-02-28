رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة

احتفلت الفنانة العراقية بعيد ميلاد شقيقتها “نعمة”، وذلك من خلال مجموعة صور شاركتها عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”.