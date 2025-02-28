رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة

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تمت مشاركة منشور بواسطة Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
زعم فيلم وثائقي جديد بعنوان “ماثيو بيري: مأساة هوليوودية” أن نجم مسلسل “فيرندز” تلقى 27 حقنة كيتامين قبل وفاته، استناداً إلى رؤى من المدعي العام الأميركي مارتن استرادا.
فُجعت الفنانة المصرية جميلة عوض بوفاة ابن خالتها أدهم أحمد الجعلي الذي نعاه والدها المخرج عادل عوض كاشفاً وفاته بحادث أليم.
تصدر اسم السيدة كلودين صعب، زوجة مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة صور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها.