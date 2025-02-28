صدمة جديدة في وفاة ماثيو بيري.. اليكم التفاصيل

وألقى فيلم وثائقي حديث الضوء على الأيام الأخيرة لماثيو بيري، حيث كشف أن الممثل تلقى 27 حقنة كيتامين في الأيام الثلاثة التي سبقت وفاته المأسوية عن عمر يناهز 54 عاماً في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.وبحسب الفيلم الوثائقي، كشف مارتن استرادا، الذي أشرف في السابق على التحقيق في وفاة بيري، أن الممثل كان قد تلقى 27 جرعة من الكيتامين من جانب “أشخاص كان ينبغي أن يكونوا على دراية تامة بذلك”، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.وتم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص في ما يتعلق بوفاة بيري، بمَن في ذلك طبيبان ومساعده وتاجرة مخدرات مزعومة تُعرف باسم “ملكة الكيتامين”.واتُّهم جاسفين سانغا، “ملكة الكيتامين”، على وجه التحديد بتزويد بيري بالكيتامين الذي أدى إلى وفاته. وفقاً للائحة الاتهام، أعطى إيواماسا الجرعات الثلاث الأخيرة من الكيتامين التي اشتراها من سانغا لبيري في يوم وفاته، باستخدام الإبر التي قدّمها الدكتور بلاسينسيا.وقال استرادا في الفيلم الوثائقي الجديد: “كان الدكتور بلاسينسيا واضحاً جداً في الرسائل النصية… لقد رأى في ذلك فرصة لكسب الكثير من المال في فترة زمنية قصيرة، وقد فعل ذلك على ما يبدو”.يُذكر أن ماثيو بيري وُجد ميتاً في حمّام سباحة في منزله. ووفقاً لتقرير التشريح، فإن الوفاة نُسبت إلى “التأثيرات الحادة للكيتامين” مع الغرق العَرَضي.