مفاجأة من العيار الثقيل.. الكشف عن الابن الـ14 لـ ايلون ماسك وعشيقته تفضحه!

يبدو أن الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك، ماض في إنجاب الأطفال؛ فبعد تأكيد المؤثرة الأميركية الشهيرة آشلي سانت كلير، منذ أسابيع قليلة أنها أنجبت منه طفله الـ 13، قبل 5 أشهر، أطلت شيفون زيليس المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، بمفاجأة أخرى.



وفي التفاصيل، كشفت زيليس أنها رزقت من والد طفليها التوأم Strider وAzure، بطفل آخر يدعى سيلدون ليكورجوس، حيث كتبت على حسابها في منصة إكس، أنها اتفقت مع ماسك البالغ من العمر 53 عاماً بالكشف عن مولودهما الجديد، اذ قالت: "ناقشنا الأمر مع إيلون، وفي ضوء عيد ميلاد أركاديا الجميلة، شعرنا أنه من الأفضل أيضًا أن نشارك بشكل مباشر حول ابننا الرائع سيلدون ليكورجوس. بني مثل العملاق، بقلب صلب من ذهب. أحبه كثيرًا"، إلا أنها لم توضح متى ولد سيلدون.

من جهته، رد ماسك ببساطة على منشور زيليس على X بوسم القلب، في حين أشار مصدر حصري لمجلة PEOPLE الأمريكية، أن ماسك "يحب شيفون حقًا".