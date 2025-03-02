نجوى كرم تتحدث للمرة الأولى عن والدها وتكشف تفاصيل عن طفولتها

وفي التفاصيل تحدثت نجوى عن فترة الدراسة وروت موقف كوميدي عن هروبها مع أصدقائها خلال الاستراحة القصيرة لتناول الهمبرغر، رغم تحذيرات والدها الذي كان يعمل جزاراً ويخشى عليها من تناول اللحوم من الشارع.وتحدث أيضاً عن بعد المسافة بين منزلها والمدرسة، موضحة أنها كانت تتأخر بسبب بُعد المكان، مما كان يعرّضها للعقاب عند العودة إلى المنزل. لكنها رغم كل ذلك، كانت تبحث عن تجربة الأكل خارج البيت مثل أي طفل.كما تحدثت أيضاً عن قصة طريفة مع والدها في طفولتها وقالت: "كان والدي يحب البامية والرز وأنا لا أكلها وفي يوم عاد إلى البيت وسألني إن كنت قد أكلت، فقلت له لا. عندها قال: يعني لا تريدينها؟ فما لح تاكلي شيء ثاني، عندت ورفضت تناول الطعام ليوم كامل، لكن والدي أصرّ حتى اليوم الثالث، حين لم يعد هناك مجال للمقاومة. ضليت 3 ايام بلا اكل لتالت يوم جعت رح موت اكلتها ومن وقتها صارت البامية والرز من الأطباق المفضلة لديّ.