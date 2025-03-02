صورة تحسم حقيقة انفصال ابن ايلي صعب عن خطيبته

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A post shared by Elie Saab Jr. (@eliesaabjr)
A post shared by Elie Saab Jr. (@eliesaabjr)
فاجأت ليا، الابنة الصغرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الجمهور والمتابعين في احدث ظهور لها، حيث اطلت برفقتها في فيديو كليب احدى الإعلانات الدعائية لشركة مصرية، حيث لفتت ليا الأنظار بنعومتها وجمالها.
شاركت مُقدّمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، مجموعة صور توثق الحفل الذي أقامته بمُناسبة عيد ميلاد إبنها فهد، الذي بلغ عامه الثاني.
شفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال تصريحات صحافية، عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين منها، خلال إحدى فترات حياتها، كما ردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أدائها لدور راقصة خلال عمل فني في شهر رمضان.