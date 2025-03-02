صورة تحسم حقيقة انفصال ابن ايلي صعب عن خطيبته

وأثار غيابها عن الصورة العائلية التي نشرتها والدته، كلودين صعب، شكوك المتابعين، حيث ظهرت العائلة كاملة برفقة الابن الأكبر إيلي صعب جونيور وزوجته كريستينا مراد.الى ذلك، فإن غياب كاتيا عن الحفل الفاخر The 1001 Seasons of Elie Saab العام الماضي في السعودية زاد من الشائعات، خاصة أن زوجة إيلي صعب جونيور وخطيبة سيليو صعب، زين قطامي، كانتا حاضرتين.كما لاحظ المتابعون حذف ميشال لجميع صوره مع كاتيا من حساباته على مواقع التواصل، ما اعتبره البعض تأكيدًا على انتهاء علاقتهما.