تشييع منشد الثورة السورية قاسم جاموس ابو وطن وآخر ما كتبه مؤثر للغاية

أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً توضيحياً للردّ على مناشدة الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين ومهاجمتها للشرطة من خلال مقاطع مصوّر عبر "سناب شات"، مؤكدةً أن التحقيقات في إدعاءات روان بيّنت أنه تم توقيفها في السابق وكانت بحالة غير طبيعية وهاجمت الشرطة.