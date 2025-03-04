تشييع منشد الثورة السورية قاسم جاموس ابو وطن وآخر ما كتبه مؤثر للغاية
حالة من الحزن سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم امس الاثنين بعد خبر وفاة قاسم جاموس ابو وطن.
وبدأت اليوم صباحاً مراسم تشييع الناشط والمنشد السوري قاسم جاموس والمعروف بـ ابو وطن من المسجد العمري في درعا، إذ أقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 4 آذار 2025، ووري جثمانه الثرى في مسقط رأسه بمدينة داعل.
وكان قد تم نقل جثمان أبو وطن من دمشق إلى "مشفى درعا الوطني" تجهيزاً لـ تشييعه.
وكشف محبو قاسم جاموس عن آخر كلمات كتبها عبر "ستوري" واتساب الخاص به، إذ قال: إني توكلت على الله".
وتُوفي الناشط والمنشد السوري قاسم جاموس، المعروف بلقب "صدى حوران"، جراء حادث سير مروع على طريق بلودان – الديماس.