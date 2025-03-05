صداقة جمعت الرئيس احمد الشرع بـ اصالة وكانا يعيشان سويا في نفس الحي

وفي التفاصيل كشف عاطف نعنوع خلال مقابلته مع قناة الجزيرة ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن الرابط الذي يجمع بينه وبين النجمة السورية أصالة نصري حيث أخبره الشرع بأن اصالة كانت ابنة جيرانهم وكانا يعيشان سوياً في نفس الحي بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق وبأن شقيقه هو صديق لشقيقها وتفاجئ عاطف من هذا التصريح حيث لم يكن يعلم بأن أصالة وأحمد كانت بينهما معرفة سابقة من بعيد وبأن عائلتهما كانتا في نفس الحي وليس فقط هي بل كثير من الأشخاص الذين أصبحوا مشاهير وشخصيات بارزة.