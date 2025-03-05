صداقة جمعت الرئيس احمد الشرع بـ اصالة وكانا يعيشان سويا في نفس الحي
تصدر اسم الفنانة اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان كشف عاطف نعنوع المدير التنفيذي لفريق مُلهم التطوعي في سوريا عن صداقتها مع الرئيس الحالي للمرحلة الانتقالية في سوريا احمد الشرع.
وفي التفاصيل كشف عاطف نعنوع خلال مقابلته مع قناة الجزيرة ولقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن الرابط الذي يجمع بينه وبين النجمة السورية أصالة نصري حيث أخبره الشرع بأن اصالة كانت ابنة جيرانهم وكانا يعيشان سوياً في نفس الحي بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق وبأن شقيقه هو صديق لشقيقها وتفاجئ عاطف من هذا التصريح حيث لم يكن يعلم بأن أصالة وأحمد كانت بينهما معرفة سابقة من بعيد وبأن عائلتهما كانتا في نفس الحي وليس فقط هي بل كثير من الأشخاص الذين أصبحوا مشاهير وشخصيات بارزة.