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اصالة تخاطر بحياتها من اجل اسعاد عروس في زفافها
اصالة تخاطر بحياتها من اجل اسعاد عروس في زفافها
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اصالة تخاطر بحياتها من اجل اسعاد عروس في زفافها

فن

2025-03-05 | 07:38
اصالة تخاطر بحياتها من اجل اسعاد عروس في زفافها
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Aljadeed
اصالة تخاطر بحياتها من اجل اسعاد عروس في زفافها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية اصالة نصري، أثناء محاولتها إسعاد إحدى العرائس في زفافها.

وفي التفاصيل، تصدر مقطع فيديو لـ اصالة خلال إقامتها على ما يبدو في أحد الفنادق، إذ ظهرت بإطلالة بسيطة من دون مكياج، حيث توضح ملابسها بأنها كانت تمارس الرياضة.

ويبدأ الفيديو بقفز اصالة لتذهب نحو العروس من اجل التقاط صورة معها، وخلال هذا الوقت يخبرها المصور بأن العروس عندما عرفت بوجودها أعربت عن حبها لها.

وتفاعلت اصالة مع العروس سائلة اياها عن اذا ما كانت تشعر بالبرد، حيث بدت السعادة واضحة على وجهها، ثم اردفت حديثها: "هيك عم تصوروني" للدلالة على ان اطلالتها لا تناسب التقاط الصور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مبينين إعجابهم بتواضع اصالة.

وجاي في احد التعليقات: "بحب عفويتها".

وفي تعليق آخر: " لو اي حد غيرها كانت قالتلها سوري مش جاهزه للتصوير تواضعها يدرس".

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