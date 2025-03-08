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رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح
رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح
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رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح

فن

2025-03-08 | 05:36
رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح
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Aljadeed
رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح

أصدر ملتقى الفنانين السوريين بيانًا أعرب فيه عن حزنه وأسفه لما شهدته سوريا خلال اليومين الأخيرين، مؤكدًا دعمه لـ الدولة السورية الجديدة في مساعيها لبسط الأمن والاستقرار.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع هذا البيان وأيدوه، حيث نشرته المخرجة السورية رشا شربتجي على حسابها عبر انستغرام، كما فعلت الفنانة السورية فرح يوسف، وارفقته بالتعليق التالي: "هالبلد وشعبها تعبو كتير من الحرب وصار لازم الكل يرتاح ويعيش بسلام.. نحنا بشهر رمضان.. شهر الاحسان وشهر المحبة والتسامح.. نحنا أخوة.. واللي عمل هالتفرقة بيناتنا راح وزال للأبد.. ونحنا ولاد اليوم".
وختمت كلامها بالقول: "الله يهدّي النفوس ويآلف القلوب ويبعد عننا هالغيمة السودا اللي ما عاد تعرف تروح".

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