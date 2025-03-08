رشا شربتجي وفرح يوسف تؤيدان بيان ملتقى الفنانين السوريين: لازم الكل يرتاح

View this post on Instagram
A post shared by Farrah Yousef فرح يوسف🧚🏻♀️✨ (@farrahyousef)
A post shared by Farrah Yousef فرح يوسف🧚🏻♀️✨ (@farrahyousef)
يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس/آذار من كل عام بهذه المناسبة ويحرص عدد من النجوم وقادة الدول على توجيه رسائل داعمة للمرأة.
توفيت الفنانة المغربية المعتزلة نعيمة سميح، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.
تفاعل نجوم الفن السوري مع الأحداث الأخير في الساحل السوري، حيث شهدت المنطقة اشتبكات وتوترات أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخصا.