النجوم يوجهون رسائل تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي: كل عام وانتنّ القوة والأمل

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس/آذار من كل عام بهذه المناسبة ويحرص عدد من النجوم وقادة الدول على توجيه رسائل داعمة للمرأة.



وفي التفاصيل كتب عدد من المشاهير والنجمات رسائل للمرأة، داعمين إياها بكل الطرق فقالت هيفاء وهبي عبر إكس ما معناه: "التحية،والفخر والحب لكل إمرأة قوية وشجاعة".



نانسي عجرم من جهتها كتبت بما معناه: "إلى كل النساء اللواتي يلهمن ويقودن ويخلقن التغيير. العالم يضيء أكثر إشراقا بسببكم".

إليسا كتبت أيضًا " بيوم المرأة العالمي "إنها ليست مجرد جزء من المشهد.إنها تستدعي اللقطات ، وتكسر الحدود ، وتقود بقوة وثقة. كل قرار ، كل خطوة ، شكلته رؤيتها وقوتها".

وأضافت إليسا قائلة: "هنا لكل امرأة تملك مساحة لها ، صوتها ، قصتها. يوم سعيد للمرأة".

اما راغب علامة فكتب: أهنئ كل امرأة تصنع الفرق بإرادتها وقوتها...المرأة هي أساس المجتمعات، روح العطاء، وصوت التغيير...اليوم وكل يوم، تستحق التقدير والدعم.

واختتم قائلا: كل عام وانتنّ القوة والأمل