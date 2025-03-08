النجوم يوجهون رسائل تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي: كل عام وانتنّ القوة والأمل

وفي التفاصيل كتب عدد من المشاهير والنجمات رسائل للمرأة، داعمين إياها بكل الطرق فقالت هيفاء وهبي عبر إكس ما معناه: "التحية،والفخر والحب لكل إمرأة قوية وشجاعة".
نانسي عجرم من جهتها كتبت بما معناه: "إلى كل النساء اللواتي يلهمن ويقودن ويخلقن التغيير. العالم يضيء أكثر إشراقا بسببكم".
إليسا كتبت أيضًا " بيوم المرأة العالمي "إنها ليست مجرد جزء من المشهد.إنها تستدعي اللقطات ، وتكسر الحدود ، وتقود بقوة وثقة. كل قرار ، كل خطوة ، شكلته رؤيتها وقوتها".
وأضافت إليسا قائلة: "هنا لكل امرأة تملك مساحة لها ، صوتها ، قصتها. يوم سعيد للمرأة".
اما راغب علامة فكتب: أهنئ كل امرأة تصنع الفرق بإرادتها وقوتها...المرأة هي أساس المجتمعات، روح العطاء، وصوت التغيير...اليوم وكل يوم، تستحق التقدير والدعم.
واختتم قائلا: كل عام وانتنّ القوة والأمل