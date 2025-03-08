ابن تيم حسن يلفت الأنظار بجماله في احدث ظهور

شاركت الممثلة السورية ديمة بياعة، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال زيارتها لاحد المعارض الرمضانية في دبي بالامارات العربية المتحدة.



وفي التفاصيل، أطلت ديمة برفقة زوجها أحمد الحلو وابنها "فهد" من طليقها الممثل السوري تيم حسن، حيث لفت فهد الأنظار بجماله، اذ أكد عدد كبير من المتابعين انه كبير وأصبح نسخة مصغرة عن والده تيم حسن، وينافسه جمالا.

يُذكر ان تيم حسن يُحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "تحت سابع أرض" إلى جانب الممثلة كاريس بشار ونخبة من نجوم التمثيل في سوريا.





