اصالة بتعليق مبكي على احداث الساحل السوري: ادعوا لـ سوريا

وفي اول تعليق لها على ما يحصل، نشرت الفنانة السورية اصالة نصري على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "يا رب بحق هالأيام الفضيلة تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب.. والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يا رب توقف مع ناس ما بقى فيها يا رب من عندك الحل يا رب.. أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم".