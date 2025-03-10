اصالة بتعليق مبكي على احداث الساحل السوري: ادعوا لـ سوريا
يتفاعل نجوم الفن في سوريا بشكل كبير مع الاحداث والمستجدات التي يشهدها الساحل السوري منذ أيام، حيث تزداد حدة التوترات بين الحكومة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع وفلول نظام بشار الأسد.
وفي اول تعليق لها على ما يحصل، نشرت الفنانة السورية اصالة نصري على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "يا رب بحق هالأيام الفضيلة تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب.. والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يا رب توقف مع ناس ما بقى فيها يا رب من عندك الحل يا رب.. أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم".