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سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري
سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري
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سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري

فن

2025-03-11 | 07:33
سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري
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Aljadeed
سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خبر عودة الممثلة السورية سوسن ارشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل الى سوريا بعد غياب قسري عن البلد دام لمدة 13 عام.

وفي التفاصيل، كشف الممثل السوري مكسيم خليل ان زوجته الممثلة سوسن أرشيد تتواجد حاليا في سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونشر خليل صورة زوجته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق عليها قائلا: “سوسو بسوريا بعد ١٣ سنة …بعرف قديش كانو صعبين عليكي .. قديش تعبتي..وقديش ضحيتي..هلأ الشام منورة بزيارة هي الروح الأصيلة..”.

وتابع خليل: “ياريت لو السوريين بياخدو من روحك بس السلام يلي جواتها ..لكانت البلد كلها هلأ شمس دافية ..الحمدلله على سلامتك ياروح ..”.

 

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