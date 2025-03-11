سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري

وفي التفاصيل، كشف الممثل السوري مكسيم خليل ان زوجته الممثلة سوسن أرشيد تتواجد حاليا في سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما.
ونشر خليل صورة زوجته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق عليها قائلا: “سوسو بسوريا بعد ١٣ سنة …بعرف قديش كانو صعبين عليكي .. قديش تعبتي..وقديش ضحيتي..هلأ الشام منورة بزيارة هي الروح الأصيلة..”.
وتابع خليل: “ياريت لو السوريين بياخدو من روحك بس السلام يلي جواتها ..لكانت البلد كلها هلأ شمس دافية ..الحمدلله على سلامتك ياروح ..”.
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A post shared by Maxim Khalil (@maximkhalil1)
A post shared by Maxim Khalil (@maximkhalil1)
تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لحملة انتقادات و تنمر بسبب شكلها الخارجي و تحديدا اكتسابها للوزن الزائد خلال فترة سجنها و هذا ما بدا واضحا عليها في احدث اطلالتها.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاخبارية منذ يوم امس الاثنين بمقابلة الرئيس السوري احمد الشرع مع وكالة "رويترز"، والتي كشف من خلالها عن شعوره تجاه القصر الرئاسي بالإضافة الى تطلعاته المستقبلية حوله.
حسمت الفنانة الكويتية هند البلوشي الجدل، بعد ظهورها مع رجل في حفل توزيع جوائز جوي أوردز، حيث تعرضت لانتقات لاذعة من الجمهور.