سوسن ارشيد زوجة مكسيم خليل في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب القسري

وفي التفاصيل، كشف الممثل السوري مكسيم خليل ان زوجته الممثلة سوسن أرشيد تتواجد حاليا في سوريا، وذلك بعد غياب 13 عاما.

ونشر خليل صورة زوجته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وعلّق عليها قائلا: “سوسو بسوريا بعد ١٣ سنة …بعرف قديش كانو صعبين عليكي .. قديش تعبتي..وقديش ضحيتي..هلأ الشام منورة بزيارة هي الروح الأصيلة..”.

وتابع خليل: “ياريت لو السوريين بياخدو من روحك بس السلام يلي جواتها ..لكانت البلد كلها هلأ شمس دافية ..الحمدلله على سلامتك ياروح ..”.