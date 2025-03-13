أول ظهور لـ محمد حماقي وعمرو مصطفى بعد أزمتهما الصحية

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A post shared by Ayman Bahgat Kamar (@aymanbahgatkamar)
A post shared by Ayman Bahgat Kamar (@aymanbahgatkamar)
فجّرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفةً أنها أسلمت منذ أن بلغت سنّ العشرين، وأنها لم تتزوج من إلا مسلمين.
واصل الفنان المصري حسام حبيب تصريحاته المثيرة حول علاقته السابقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنه كان له دور بارز في تعزيز نجاحها وزيادة قيمتها الفنية.
وجهت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في منصة "X" رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهنئتهم لها بعيد ميلادها السبعين.