أول ظهور لـ محمد حماقي وعمرو مصطفى بعد أزمتهما الصحية

وجاء هذا الظهور في إفطار رمضاني دعا إليه الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي جمع عددًا من أبرز صناع الموسيقى في مصر، اذ حضر الإفطار عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني، بما في ذلك محمد حماقي، الذي كان هذا ظهوره الأول بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء جراحة.كما حضر الملحن عمرو مصطفى الذي أعلن أخيرًا إصابته بالسرطان، وشارك في اللقاء الشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والملحنون مدين وإسلام زكي ووليد سعد، إلى جانب الشاعر نادر عبد الله والمنتج ياسر خليل.