شقيق معين شريف يهاجم مكسيم خليل بعد احداث الساحل السوري: شو شعورك !

وكتب شريف في تدوينة عبر صفحته الشخصية في منصة "فيسبوك": "أهمّ شيء لدي الأن، أن أعرف شعور الممثل مكسيم خليل ودموعه التي ذرفها يوم سوريا أصبحت حرة، فليخبرنا اليوم عن شعوره بالنتيجة المذهلة التي وصلت إليها البلاد".

وكان خليل قال تعليقاً على أحداث الساحل: "يا ربّ احمِ الشعب السوري. احمِ الأرواح السورية. يا ربّ هدّئ نفوسهم، ووسّع صدورهم".

وأضاف: "الرحمة لأرواح المدنيين العزل الذين يقعون بأيادٍ لا تعرف شيئاً عن الإيمان. الرحمة لأرواح الشباب السوريين الذين يحاولون حماية إخوانهم السوريين، وطالتهم أيادي النظام المجرم".