اعلامية مصرية تثير الجدل برسالة خاصة الى شيرين عبد الوهاب

وقالت بسمة وهبة في رسالتها الى شيرين: "أنا حسيت إن حسام موجوع وأنا بسمعه، ونفسي الموضوع ينتهي زي الجرح اللي بيلتئم من غير تلوث، اللي بتمناه إنه تقعدي معاه وتحلّوا مشاكلكم بهدوء، ولو هتسيبوا بعض يبقى بهدوء، من غير ما حد يوجع التاني".

وأكد حسام حبيب خلال الحلقة أنه لا يزال يحب شيرين، ويحرص دائماً على إبقاء صورتها كما هي في ذهنه. إذ قال: "أنا بحب شيرين عبد الوهاب وهفضل أحبها، وكل اللي بعمله عشان أحافظ على صورتها تفضل زي ما هي في دماغي".

من جانبها، علّقت بسمة وهبة على الأمر قائلةً: "حسام نفسه يشوف شيرين اللي عرفها، اللي تطمّنه، واللي كان أول ما يشوفها يروح ينام زي البيبي، عايز يحس بالأمان".