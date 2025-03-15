بعد هجومه على شيرين.. حسام حبيب يصعّد ويتوعّد هؤلاء!

قال حسام حبيب في رسالته: "الحمد لله، أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على كرمه وفضله، وبشكر كل الناس اللي سمعتني من غير هجوم أو تهديد أو رعب، واللي حرروني من تهديد صفحاتها والفانز التابع لها اللي كانوا مصرين على مهاجمتي".لم يكتفِ حسام حبيب بتوجيه الشكر لجمهوره، وتابع منتقداً المحيطين بالفنانة شيرين عبد الوهاب، متوعدًا بكشف تفاصيل جديدة عنهم. وقال: "أنا هاعرفكم على الناس اللي شغالين وعايشين معاها، أصلهم إيه وفصلهم إيه، وهما مين، وعملوا إيه وضروني إزاي. فاكرين إني مش هوصل لحقيقتهم؟ أقسم بالله العظيم لأجعلهم عبرة لمن يعتبر".وأضاف "ليه خايفين وبتفكروا تسافروا؟ فاكرين إنكم هاتهربوا من المواجهة؟ لو رحتوا فين، هاكشف كل حاجة، خصوصًا الضرر اللي اتسببوا فيه ليا وليها".