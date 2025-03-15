الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تيم حسن يكشف اسرار مفاجئة من &quot;تحت سابع ارض&quot;
تيم حسن يكشف اسرار مفاجئة من "تحت سابع ارض"
A-
A+

تيم حسن يكشف اسرار مفاجئة من "تحت سابع ارض"

فن

2025-03-15 | 11:30
تيم حسن يكشف اسرار مفاجئة من "تحت سابع ارض"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تيم حسن يكشف اسرار مفاجئة من "تحت سابع ارض"

يطل النجم السوري تيم حسن، في شهر رمضان الحالي 2025، على جمهوره ومتابعيه في بطولة مسلسل "تحت سابع ارض" الذي يُعرض على شاشة الجديد، ويقدّم في العمل شخصية المقدم موسى، الى جانب الممثلة السورية كاريس بشار ونخبة من نجوم الفن السوري.

وتحدث تيم حسن في مقابلة مع منصة "شاهد" عن شخصيته الجديدة في مسلسل "تحت سابع أرض"، وعن التحديات والصعوبات التي واجهها هو وفريق العمل أثناء التصوير، وقال بعفوية وهو يضحك: "تأخير النص هو اللي صدمني، بيعرفوها الشباب تأخرت علينا حلقات لحتى توصلنا"، وهذا يؤثر على سير العمل.
وأشار ايضاً إلى تأخر التصوير، وقال: "التأخير في التصوير أصبح عادة بالنسبة لي، مثلاً في مسلسل "الزند"بقينا لـ28 رمضان عم نصور ومسلسل"تاج" صورنا لـ23 رمضان، وهلق الله أعلم متى ننتهي من التصوير".
أما عن شخصية "المقدم موسى"، قال النجم السوري: "تعريفها بكلمة واحدة، صعبة شوي بس ممكن يكون زاوية كبرى من زواياه هو سلطة"، لافتا إلى أن "بعض المشاهد تكون صعبة لعدة أسباب، برد كثير احياناً او الصعوبة بالمشهد نفسه. وفي ظروف شخصية تؤثر على الأداء أثناء التصوير، فتضطر انه تشتغل على حالك حتى ما يبين عليك وما يؤثر على التصوير".
وتابع تيم حسن "ان التعامل والتفاعل مع الشخصية وتفاصيلها والأحداث هو الأهم، لأن ممكن تشتغل شخصية ما في اي تقاطع بينك وبينها، فالمفروض انك تروح تبحث عن هالشخصية وبتحاول تعكس النتائج اللي وصلت لها بالدور اللي عم تقدمه".
الى ذلك اكد انه "لما تقدم عمل اجتماعي، سوري عربي، انت مطالب ان تتلمس نفس الناس وكلام الناس، وآمالهم وهذا الجزء يرتبط بشكل مباشر بالكتابة، واعتقد بأن المؤلف عمر أبو سعدة، عم يفكر بهيدي الطريقة لتقديم الشخصيات بطريقة واقعية قريبة من الناس".
وعن توقعاته للعمل، قال تيم: "أنا ما بتوقع شي، لأن عادة انا بشتغل على مسار الدور بشكل كامل والجمهور هو من ينتقي باختصار. نحن منعمل اللي علينا والباقي عند الله وعند الجمهور".

اقرأ ايضا في فن

حفل زفاف خيالي تقدمة "مع وديع".. اليكم التفاصيل
Play
11:47

حفل زفاف خيالي تقدمة "مع وديع".. اليكم التفاصيل

هل تستعدون لدخول القفص الذهبي هذا الصيف؟ وهل ترغبون بأن يكون حفل زفافكم "عرس الاحلام"؟

11:47

حفل زفاف خيالي تقدمة "مع وديع".. اليكم التفاصيل

هل تستعدون لدخول القفص الذهبي هذا الصيف؟ وهل ترغبون بأن يكون حفل زفافكم "عرس الاحلام"؟

اويس مخللاتي يثير الجدل بتصريحاته عن احداث سوريا: عم نحاول ننزل لمستواكم
11:04

اويس مخللاتي يثير الجدل بتصريحاته عن احداث سوريا: عم نحاول ننزل لمستواكم

نشر الممثل السوري اويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور اثار من خلالها الجدل بسبب تصريحاته حول الاحداث الحاصلة في سوريا، في حين يستمر هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع.

11:04

اويس مخللاتي يثير الجدل بتصريحاته عن احداث سوريا: عم نحاول ننزل لمستواكم

نشر الممثل السوري اويس مخللاتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور اثار من خلالها الجدل بسبب تصريحاته حول الاحداث الحاصلة في سوريا، في حين يستمر هجومه على رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع.

هيلدا خليفة تلفت الأنظار بـ اطلالتها في شهر رمضان
10:43

هيلدا خليفة تلفت الأنظار بـ اطلالتها في شهر رمضان

تألقت هيلدا خليفة خلال أحد السحور الرمضاني في بيروت بإطلالة شرقية لا مثيل لها. مع مرور الأيام، تبقى هيلدا خليفة واحدة من أيقونات الأناقة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وهذا ما تجسد في إطلالتها الأخيرة التي اختارتها لتتألق بها في أجواء رمضان.

10:43

هيلدا خليفة تلفت الأنظار بـ اطلالتها في شهر رمضان

تألقت هيلدا خليفة خلال أحد السحور الرمضاني في بيروت بإطلالة شرقية لا مثيل لها. مع مرور الأيام، تبقى هيلدا خليفة واحدة من أيقونات الأناقة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وهذا ما تجسد في إطلالتها الأخيرة التي اختارتها لتتألق بها في أجواء رمضان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025