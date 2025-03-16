ممثل تركي شهير يتعرض لإصابة خطرة خلال تصوير مسلسله

وظهر النجم التركي الشهير في الصورة وهو ينام على سرير المرض في المستشفى ومن حوله عدد كبير من أصدقائه، وعلى الرغم من إصابته في قدمه التي بدت موضوعة في جهاز خاص إلا أن الضحكة لم تفارق وجهه وبدا في غاية السعادة والحماس مع أصدقائه.وأوضحت الصحافية أن النجم التركي تعرض لكسر في قدمه، خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "العبقري" وأصيب بالتواء في قدمه أثناء تنفيذ مشهد خطر، ما أدى إلى كسر في كاحله، وسرعان ما نُقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية أجراها البروفيسور الدكتور مصطفى كراهان.وأشارت الصحفية إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن وضعه الصحي جيد، ومن المتوقع أن يأخذ قسطا من الراحة لفترة من الوقت من أجل استكمال فترة العلاج والنقاهة، قبل أن يعود إلى موقع التصوير لمواصلة تصوير مشاهده في مسلسل "العبقري".