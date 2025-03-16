عباس النوري يثير بلبلة بتصريحه: المواطن السوري كان يكذب!

الهوية السورية التي يطلبها .....



الممثل ..... عباس النوري pic.twitter.com/tCOGlpKdfn — الشرق الأوسط الجديد (@Solaf_DW) March 15, 2025

وفي التفاصيل، وخلال لقاء عبر الزوم في برنامج "حوارنا" تحدث النوري قائلا: "الهوية السورية التي اطمح لها، هي أن يخرج السلاح من بيوت السوريين، لأن بإسم الدين انحمل، وبإسم القومية أيضا انحمل".ثم اضاف: "نحن من أيام الإستقلال حتى الآن نقول أن سلاح القومية نسف حياة الشارع السوري.. و المواطن السوري فقد الأمن وكان يكذب".وتابع: "هذه الانقلابات شكلها ليست فقط عسكري إنما اجتماعي في حياة الناس.. الناس عم تنضرب، وكانوا بدن يحولوا الجامع الأموي إلى متحف، هذا معقول ؟!.. هيدا عدم احترام لروح المؤمنين، لأن هذا الجامح يخص المسيحيين والمسلمين من جميع طوائفهم".وعاد الممثل السوري بالذاكرة لأيام حكم صلاح الجديد، وقال: "أنا تعلمت الخوف في زمن صلاح جديد بسبب دبابة البعث التي كانت تقف أمام المدرسة وكل ما حصل وقتها ترك أثر بداخلي".