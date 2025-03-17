جمال سليمان يرد على اتهامه بالانضمام لمنظمة علوية: رغبة شريرة في اثارة الفتنة

وفي التفاصيل، فقد كتب جمال منشور عبر حسابه الشخصي في تطبيق انستغرام كشف من خلاله ما حصل بالتفصيل، إذ قال: " تناهى لمعرفتي أن منظمة تمثل الجالية السورية العلوية في سوريا قد تم انشاؤها حديثا وانني عضوا فيها حيث نشرت هذه المنظمة صورة التقطها معي قبل تأسيسها بعض اعضائها خلال زيارتي لواشنطن".وأضاف: "طبعا بعض الأخوة و الاخوات السوريبن و السوريات للأسف الشديد لم يمنعهم تعليمهم و لا حتى شهادات الدكتوراه من أن يزيطو بسخف وراء اي خبر او إشاعة واهية فيمتطون صهوة صفحاتهم على السوشيال ميديا التي يعتبرونها منصات تتويج باوسمة الوطنية و يعقدون محاكمات غيابية و هم يلوحون بسيوفهم بطريقة تثير الدهشة. سخف وانحطاط تعودنا عليهما".وتابع: "في الحقيقة انا لا علاقة لي بهذه المنظمة و لست عضوا فيها (وأرسلت لهم أن يحذفوا صورتي من موقعهم)، و لا يمكن لي ان اكون عضوا في اي منظمة او جمعية او رابطة ذات طابع طائفي لانني ببساطة لا اشعر بأي انتماء طائفي و قفت و سأقف مع المظلوم مهما كانت طائفته .. قلت هذا الف مرة و لكن البعض لا يحب أن يصدق".وتابع حديثه في منشور اخر وقال: "لا أدري. هل هو مجرد غباء برئ، ام رغبة شريرة في اثارة الفتنة، ام التلذذ بالوضاعة و الخسة، ام فقط الرغبة في الظهور والإدعاء؟".وأضح ما حصل، كاتبا: "انا كنت مدعوا في واشنطن اوائل شهر شباط لحضور الإفطار الوطني الكبير الذي يجري هناك كل سنة و بحضره شخصيات سياسية و ثقافية و اجتماعية دولية و كذاك الرئيس الأميركي".واختتم حديثه: "لم أكن وحدي بل كنت ضمن مجموعة صغيرة من السوريين المحترمين. و بالفعل التقينا بأعضاء من الكونغرس و طبعا كان حديثنا عن سوريا ما بعد النظام، و لكننا جميعا و دون ان نتفق، كنا نبدأ حديثنا بضرورة رفع العقوبات لأنها انهكت الشعب السوري، ثم تأتي إحدى السيدات لتتفضل على الشعب السوري "بمعلومات خطيرة"و هي أن جمال سليمان بصحبة العلويبن طالب الكونغرس بعدم رفع العقوبات. طبعا انفلتت الجوفة المعروفة و سارت وراء السيدة المحترمة "ملكة المعلومات".. يا حيف على هيك نماذج . بجهل او لؤم او ادعاء تضلل الناس و تؤجج الاحقاد.. الله يعينك يا بلد و يعين شعبك".