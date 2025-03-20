ظهور نادر لوالدة فرح الهادي و شوق الهادي .. جمالها لفت الأنظار

وفي التفاصيل، شاركت شوق الهادي صورتين عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، أظهرتها برفقة والدتها وشقيقتها وابن شقيقتها، الذين اجتمعوا بحسب ما كشفت لوحات الصور في الخلفية في منزل فرح وزوجها الممثل عقيل الرئيسي.
وكشفت الصور كمية الحب التي تجمع العائلة، وكان اللافت القبلات التي وجهها آدم ابن فرح لوالدته وخالته شوق.
وأرفقت شوق الصور بتعليق قالت فيه: "حياتي كلها في صوره".
وتفاعل الجمهور مع الصور، معبرين عن إعجابهم بها، وجاء في احد التعليقات: "الوالدة أجمل منكم والله".
وفي تعليق آخر: " الله يحفظكم حبايبي انتو الله يحرسكم من العين وكلام الناس ومن كل شر".
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تمت مشاركة منشور بواسطة شوق الهادي (@shoug_alhadii)
تمت مشاركة منشور بواسطة شوق الهادي (@shoug_alhadii)
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