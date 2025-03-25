قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي

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A post shared by GOGUE | أخبار اليوتيوبرز (@gogue_tv)
A post shared by GOGUE | أخبار اليوتيوبرز (@gogue_tv)
تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المخرجين الأربعة المشاركين في فيلم "لا أرض أخرى"، مواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع أعمال عنف من قبل مستوطنين إسرائيليين.
أثار النجم جورج كلوني ضجة كبيرة بعد حديثه عن معاناته الطويلة مع الألم المزمن منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك بعد تعرضه لإصابة بليغة أثناء تصوير فيلم "سيريانا" عام 2005.
أثار النجم حاتم عمور ضجة كبيرة بسبب الشروط الغريبة التي أملاها على الجمهور الذي سيحضر حفله الغنائي المقرر أن يحييه في العاشر من الشهر المقبل، على مسرح محمد الخامس في الرباط.