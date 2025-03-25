قمر الطائي تحسم حقيقة علاقتها العاطفية بـ الشامي

خرجت اليوتيوبر العراقية قمر الطائي لأول مرة عن صمتها، وحسمت حقيقة علاقتها بالفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي، بعد انتشار شائعات بأن علاقة عاطفية تربطها بـ الشامي.



وفي التفاصيل، وخلال حلولها ضيفة في احد البرامج التلفزيونية، اكدت قمر الطائي ان ما يجمعها بـ الشامي هو صداقة لا اكثر، قائلة: "نحن أصدقاء مقربين ولكن لا تجمعنا علاقة حب".

الى ذلك، كشفت قمر الطائي عن كيف أصبحت صديقة مقربة من الشامي، إذ قالت إنها في مرة من المرات كانت في بث مباشر مع متابعيها وكان الشامي أيضا ببث مباشر مع جمهوره، وبدأ الجمهور يطلب منه ان يتشارك اللايف مع قمر وكذلك جمهورها، فتواصلا واصبحا لاحقا صديقين مقربين.