اعتقال ملكة جمال تركيا بانو أوزتورك بتهمة إهانة الرئيس أردوغان

وذكرت النيابة العامة في بيكوز، أحد أحياء إسطنبول، أنها فتحت تحقيقًا ضد عارضة الأزياء والممثلة، التي حصلت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2009، بسبب منشوراتها المعارضة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.ويأتي اعتقال أوزتورك في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية ضد المحتجين، حيث شهدت مدينتا إسطنبول وبورصة الليلة الماضية موجة اعتقالات جديدة، طالت عشرات المتظاهرين.وأفادت مصادر معارضة بأن أكثر من 1400 شخص تم اعتقالهم منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو أسبوع، رفضًا لسجن إمام أوغلو، في حين أكد متظاهرون معارضون للحكومة عزمهم مواصلة الاحتجاجات رغم التصعيد الأمني.