نقل فنانة شهيرة الى العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة

تصدر اسم الفنانة إيناس النجار محركات البحث والتريند بعد ان نُقلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، اثر تعرضها لأزمة صحية حادة أدخلتها في غيبوبة.

