نقل فنانة شهيرة الى العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة

بدأت التكهنات حول قائمة المشاهير الذين من المتوقع دعوتهم لحضور حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس على خطيبته لورين سانشيز، حيث أكدت مجلة PEOPLE العالمية أن العروسين أرسلا دعوات الزفاف بالفعل، إذ يخططان لعقد قرانهما في يونيو/حزيران القادم، على متن يختهما الفاخر Koru، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والمتواجد قبالة سواحل مدينة البندقية الإيطالية.

