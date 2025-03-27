نقل فنانة شهيرة الى العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة
تصدر اسم الفنانة إيناس النجار محركات البحث والتريند بعد ان نُقلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، اثر تعرضها لأزمة صحية حادة أدخلتها في غيبوبة.
وطلبت الفنانة سوار شقيقة إيناس النجار خلال الساعات القليلة الماضية عبر حسابها في “إنستغرام” من جمهورها الدعاء لشقيقتها قائلة: "يارب اشفيها والنبي يااااااارب ما تحرمنيش منها بحق الأيام المفترجة يارب العالمين يا قادر على كل شيء أرجوكم ادعولها الوضع حرج وإيناس محتاجة كل دعوة أرجوكم هي في غيبوبة ادعولها".