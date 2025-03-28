اول ظهور لـ محمد سامي بعد اعتزاله الاخراج التلفزيوني

ونشر ماجد المصري عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام" مجموعة صور من حفل السحور، ظهر فيها مع محمد سامي وعدد من الحضور، وعلق: "سحور في بيت أخويا وعِشرة العمر المخرج محمد سامي، بحبّك يا صاحبي، ودايماً عامر، ورمضان كريم".
وحضر حفل السحور عدد من الفنانين، بينهم: هالة صدقي، عماد زيادة، عصام السقا، إيهاب فهمي، وبعض الأصدقاء المقربين، في ليلة مميزة احتفى خلالها سامي بعلاقاته القوية داخل الوسط الفني.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من إعلان محمد سامي اعتزاله الإخراج التلفزيوني، حيث نشر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشوراً بعنوان "وداعاً الدراما التلفزيونية". وأكد سامي في بيانه أن مسلسلَي "سيد الناس" و"إش إش"، اللذين يُعرضان عبر قناة "MBC مصر" ومنصة "شاهد"، هما آخر أعماله في التلفزيون، ليختتم بذلك رحلة فنية استمرت نحو 15 عاماً.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
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