وفاة اللاعب الدولي السيد عيد بعد صراع مع المرض

ونعى النادي البورسعيدي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" لاعبه السابق، مقدماً تعازيه لعائلته وجماهير الفريق، وقال: "النادي المصري ينعى نجمه الدولي الأسبق الكابتن السيد عيد".

وأضاف النادي في بيانه: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ينعى نجم مصر والنادي المصري في حقبتي الثمانينات والتسعينات، الكابتن السيد عيد الذي وافته المنية منذ قليل".

وتابع: "مجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".