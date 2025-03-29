تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي

كانت جهات التحقيق قررت إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسئولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

وقال الشيخ عبد الله رشدي، إنه لا توجد نية للتصالح في واقعة وفاة زوجته على يد طبيب نساء وتوليد بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الشيخ عبد الله رشدي، في تصريحات، أنه تفاجأ بدخول زوجته في حالة إعياء شديدة، وعقب ذلك ذهب إلى مدير المستشفى وطلب منه الإجراءات الطبيبة.

وأكد أنه طلب من مدير المستشفى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في وفاة زوجته، مؤكدا أنه لن يترك حق زوجته.