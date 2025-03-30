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محمد رمضان بخطوة جريئة تجاه ياسمين صبري بعد رفعها دعوى عليه
محمد رمضان بخطوة جريئة تجاه ياسمين صبري بعد رفعها دعوى عليه
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محمد رمضان بخطوة جريئة تجاه ياسمين صبري بعد رفعها دعوى عليه

فن

2025-03-30 | 06:35
محمد رمضان بخطوة جريئة تجاه ياسمين صبري بعد رفعها دعوى عليه
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Aljadeed
محمد رمضان بخطوة جريئة تجاه ياسمين صبري بعد رفعها دعوى عليه

أنهى الفنان المصري محمد رمضان خلافه مع زميلته الفنانة المصرية ياسمين صبري، برسالة خاصة، بعد إحراجه لها في حفل سحور "ميديا هب" للمنتج محمد السعدي، حيث انتشر الفيديو الذي جمعهما بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وجه محمد رمضان في منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، رسالة إلى ياسمين صبري، تضمنت كلمات ودودة رغبة منه في انهاء الأزمة التي وصلت إلى ساحات القضاء.
وكتب محمد رمضان في رسالته: "رسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري، لا عتاب بين الأحباب وكل سنة وأنتِ طيبة وناجحة في حياتكِ وعملكِ"، الامر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل واسع متمنين ان تُحل هذه الازمة بين النجمين المصريين.
هذا وكان فاجأ المحامي المصري أيمن محفوظ، جمهور الفنان محمد رمضان بتقديم بلاغ رسمي ضده، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه محمد رمضان وهو يُحرج الفنانة ياسمين صبري، حيث ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تهني محمد رمضان على برنامجه الجديد، قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها بطريقة فاجأت الجميع، إذ انفعل وقال: "ابن مين؟ انتي مجنونة ولا ايه؟ّ!".

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