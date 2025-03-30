وفاة نجم "جيمس بوند" عن 92 عامًا

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A post shared by Crispin Hellion Glover (@crispinhellionglover)
A post shared by Crispin Hellion Glover (@crispinhellionglover)
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بـ عيد الفطر المبارك 2025، آملين أن يحمل الخير والبركة والسلام إلى الجميع، موجهين رسائل خاصة إلى جمهورهم، بالإضافة إلى أمنياتهم مع قدوم العيد.
أعرب مغني المهرجانات مسلم عن استيائه الشديد من قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، مؤكداً أنه تعرض للظلم ولن يتنازل عن حقه.
شهدت مدينة أتلانتا الأمريكية حادثة مأساوية راح ضحيتها مغني الراب يونغ سكوتر، واسمه الحقيقي كينيث إدوارد بيلي، عن عمر يناهز 39 عاماً، وهو اليوم الذي صادف عيد ميلاده.