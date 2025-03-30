وفاة نجم "جيمس بوند" عن 92 عامًا

أكد كريسبين هيليون غلوفر، نجل الممثل المخضرم، خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية في منصة "إنستغرام"، لكن لم يُقدم أي تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، التي وقعت يوم 12 مارس الحالي.وأشاد كريسيين بوالده الراحل، وشارك صورًا من ظهوره في حلقة من مسلسل Perry Mason عام 1965، وفيلم Chinatown من إخراج رومان بولانسكي عام 1974.