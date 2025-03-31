وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

يذكر أن إيناس النجار عانت من أزمة صحية مؤخراً وتدهورت حالتها فجأة، حتى دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج.وكانت إيناس النجار قد شاركت في موسم دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل "الحلانجي"، من بطولة محمد رجب ومحمود قابيل ومحمد لطفي.