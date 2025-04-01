زواج بسمة بوسيل بعد طلاقها من تامر حسني؟

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لـ بسمة بوسيل ظهرت فيه بفستان الزفاف الأبيض، ما جعل عدد من المتابعين يتساءلون عن حقيقة زواجها بعد انفصالها عن تامر حسني، ويحاولون معرفة هوية العريس الجديد ومن هو الشخص الذي استطاع ان يخطف قلب بسمة بوسيل مجددا.وظهرت الفنانة المغربية وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ذا تصميم ناعم وبسيط يجمع بين الكلاسيكية والأناقة، جاء ضيقاً من الأعلى ومفتوحاً عند الصدر مع أكمام طويلة من الشيفون بتصميم جميل، وأرفقت الفستان بطرحة كبيرة الحجم أخفت بواسطتها وجهها وملامحها بالكامل.الا انه تبيّن لاحقا ان هذا الفيديو هو مقطع مصوّر من كليب أحدث أغانيها بعنوان "في شرع مين"، وعلى الرغم من بساطة التصوير وفكرة الكليب، فقد بدت بسمة في غاية الحماسة لتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة، ونشرت الفيديو على حسابها عبر انستغرام وعلّقت قائلةً: "ده في شرع مين؟! أغنية جديدة متاحة على جميع المنصات... استمتعوا".وقد نال فستان الزفاف إعجاب متابعي بسمة بوسيل الذين أشادوا بأناقتها وجمالها، وركّز عدد كبير منهم على الأغنية وكلماتها، متمنين لها المزيد من النجاح والتركيز في حياتها الشخصية والزوجية.