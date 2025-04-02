هند صبري تكشف سبب غيابها عن جنازة ايناس النجار

ونشرت هند صورة للفنانة الراحلة ألحقتها برسالة نعي مؤثرة، مستذكرةً فيها طيبة قلب الفقيدة ووفاءها لعائلتها، ومعتذرةً عن عدم تمكنها من حضور مراسم الجنازة المقررة في تونس، نظراً لتواجدها خارج البلاد.

وكتبت هند في رسالتها: "نسأل الله أن يتغمّدها برحمته الواسعة ويغفر لها ويرزقها الجنة، إيناس كانت طيبة وبشوشة وبارّة بأهلها، أعتذر عن عدم حضور مراسم العزاء لتواجدي خارج البلاد، خالص عزائي لأسرة الفقيدة ومحبيها".