اصالة نصري توجه رسالة مؤثرة لـ محمد عبده بعد تألقه في ليلة "دايم السيف"
احيا الفنان السعودي محمد عبده حفلا ضخما على مسرح "عبادي الجوهر أرينا" في جدة، احتفاءً بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، الذي قدّم أعمالًا خالدة شكلت جزءًا من ذاكرة الأغنية العربية.
وقدم عبده باقة من اغانيه الجميلة والمميزة التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.
بدورخا حرصت الفنانة السورية اصالة نصري على الاشادة باداء الفنان محمد عبده بعد احيائه حفل ليلة " دايم السيف ".
وقالت اصالة: محمد عبده معجزه ياالله شو مخلص وشغوف ومتجدد ومبهر محمد عبده ماله مجرّد صوت فذّ عظيم محمد عبده صعب يصير حدا متله ويمكن مستحيل.