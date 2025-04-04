نور علي بتعليق مؤثر بعد العدوان الإسرائيلي على درعا: سلام الله على اهلها

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا؛ وبعد ساعات من غارات طالت موقعاً ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد، أكد تلفزيون "شام" مقتل عدد من الشبّان خلال تصدّيهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى توجه الدفاع المدني إلى منطقة الاشتباك لإخلاء الجرحى.

