نور علي بتعليق مؤثر بعد العدوان الإسرائيلي على درعا: سلام الله على اهلها
أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا؛ وبعد ساعات من غارات طالت موقعاً ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد، أكد تلفزيون "شام" مقتل عدد من الشبّان خلال تصدّيهم للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى توجه الدفاع المدني إلى منطقة الاشتباك لإخلاء الجرحى.
وتعليقا على هذه الاحداث، نشرت الممثلة السورية نور علي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة مؤثرة تضمنت احد معالم مدينة درعا الشهيرة مع علم سوريا الجديد، وكُتب عليها: "سلام الله على درعا.. سلام الله على أهلها".