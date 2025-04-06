الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة

النائب حيدر ناصر لـ هنا بيروت: هناك عتب من العلويين على حزب الله وحتى نوابه لم يصدروا أي بيان إستنكارًا لأحداث الساحل السوري

النائب حيدر ناصر لـ هنا بيروت: هناك عتب من العلويين على حزب الله وحتى نوابه لم يصدروا أي بيان إستنكارًا لأحداث الساحل السوري