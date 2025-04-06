الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة

ونشرت سارة مراد مجموعة صور ظهرت من خلالها برفقة زوجها في أجواء مليئة بالسعادة والحب، معلقة: "عائلتنا تنمو..عيلتنا حتكبر الحمد لله"، دون أن تكشف عن نوع المولود ذكر أم أنثى.
وحظى منشور سارة مراد بتفاعلٍ كبير، من قبل المشاهير والنجوم الذين وجهوا لها رسائل تهنئة بمناسبة حملها، وكان من بينهم نجلاء العبد الله والتي علقت قائلة: "ماشاءالله الف مبرووووك و الله يتمللك على خير ياجميلة"، وأيضاً لجين عمران والتي كتبت هى الأخرى تعليق جاء كالتالي: "ألف مبرووووك حبيبتي، ربي يسهل عليك ويتمم لك علي خير".
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A post shared by Sara Murad سارة مراد (@sara__murad)
A post shared by Sara Murad سارة مراد (@sara__murad)
توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين من خلال ورقة نعوة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس".
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرض زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
احتفلت المخرجة السورية رشا شربتجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري ابراهيم شيخ ابراهيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".