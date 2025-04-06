الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة
الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة
A-
A+

الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة

فن

2025-04-06 | 05:24
الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاعلامية السعودية سارة مراد تعلن حملها بهذه الطريقة

أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد عن حملها في مولودٍ جديد، و زفت هذا الخبر السعيد لمحبيها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

ونشرت سارة مراد مجموعة صور ظهرت من خلالها برفقة زوجها في أجواء مليئة بالسعادة والحب، معلقة: "عائلتنا تنمو..عيلتنا حتكبر الحمد لله"، دون أن تكشف عن نوع المولود ذكر أم أنثى.

وحظى منشور سارة مراد بتفاعلٍ كبير، من قبل المشاهير والنجوم الذين وجهوا لها رسائل تهنئة بمناسبة حملها، وكان من بينهم نجلاء العبد الله والتي علقت قائلة: "ماشاءالله الف مبرووووك و الله يتمللك على خير ياجميلة"، وأيضاً لجين عمران والتي كتبت هى الأخرى تعليق جاء كالتالي: "ألف مبرووووك حبيبتي، ربي يسهل عليك ويتمم لك علي خير".

اقرأ ايضا في فن

كارمن لبس تنعى والدتها.. نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن وغيرهما يساندونها
07:15

كارمن لبس تنعى والدتها.. نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن وغيرهما يساندونها

توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين من خلال ورقة نعوة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس".

07:15

كارمن لبس تنعى والدتها.. نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن وغيرهما يساندونها

توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين من خلال ورقة نعوة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس".

الكسندر علوم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ورحمة رياض تكشف عن وضعه
06:57

الكسندر علوم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ورحمة رياض تكشف عن وضعه

كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرض زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

06:57

الكسندر علوم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ورحمة رياض تكشف عن وضعه

كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرض زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

رشا شربتجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها ابراهيم شيخ ابراهيم بطريقة رومانسية
05:56

رشا شربتجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها ابراهيم شيخ ابراهيم بطريقة رومانسية

احتفلت المخرجة السورية رشا شربتجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري ابراهيم شيخ ابراهيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

05:56

رشا شربتجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها ابراهيم شيخ ابراهيم بطريقة رومانسية

احتفلت المخرجة السورية رشا شربتجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري ابراهيم شيخ ابراهيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025