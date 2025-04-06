نارين بيوتي تحتفل بعقد قرانها من خطيبها رامي سامو

وشاركت نارين بيوتي لقطات من عقد قرانها عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام"، إذ تألّقت بإطلالة أنيقة وراقية، حيث ارتدت فستاناً ضيّقاً من الدانتيل بقصّة غير متماثلة الطول بتفصيل كشكش، مع بطانة باللون الحياديّ. وأقرنت إطلالتها بكندرة مدبّبة بلون البيج.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن رامي خطيب نارين بيوتي قد اعتنق الإسلام من أجل الزواج منها، كما كشف أن حفل السبت سيكون يوم السبت 12 نيسان 2024.

وكانت نارين (24 عاماً) قد تحدّثت عن علاقتها بـ رامي (38 عاماً) في مقابلة حديثة مع الإعلامي أنس بوخش، وتطرّقت إلى فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 14 عاماً، قائلة: "في البداية، كنّا نمرّ بمرحلة من الرفض لفكرة أنّ العمر قد يؤثّر على علاقتنا، لكن مع مرور الوقت لاحظنا وجود اختلافات واضحة، إلّا أنّنا اعترفنا أخيراً أنّ هذا الفارق هو السبب".