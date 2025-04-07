سوسن بدر تتحدث لأول مرة عن اعتزالها الفن
كشفت الفنانة سوسن بدر العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية ومرحلة النضح الفني، وكيفية تعاملها مع عامل الزمن وتأثيره في أدوارها الفنية، موضحةً أنها قررت عدم خوض معركة مع التقدّم في العمر، ومُحدّدةً الموعد الذي من الممكن أن تعتزل فيه الفن.
وخلال حلولها ضيفةً على برنامج "كلام نواعم" المذاع على قنوات mbc، وفي فقرة "عن قرب"، قالت سوسن: "أنا ست عادية وبحب شغلي ومهنتي جداً، لأن دي جزء من حياتي ونجحت بيها ومنها وعرفت الناس، ولو أنا في اللحظة اللي هحس بيها إني نضجت فنياً هقعد في بيتي، هدوّر على إيه تاني؟، وحقيقة وواقع الأمر أنا فعلاً لسة موصلتش للنضح الفني، قدّامي حاجات كتير عايزة أعملها".
وتابعت: "عمري ما فكرت أبقى غنية وأنا كنت من عيلة من طبقة متوسطة، بس مكنش حلمي الغنى ولكن كان حلمي أبقى ممثلة كويسة".