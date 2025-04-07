سوسن بدر تتحدث لأول مرة عن اعتزالها الفن

وخلال حلولها ضيفةً على برنامج "كلام نواعم" المذاع على قنوات mbc، وفي فقرة "عن قرب"، قالت سوسن: "أنا ست عادية وبحب شغلي ومهنتي جداً، لأن دي جزء من حياتي ونجحت بيها ومنها وعرفت الناس، ولو أنا في اللحظة اللي هحس بيها إني نضجت فنياً هقعد في بيتي، هدوّر على إيه تاني؟، وحقيقة وواقع الأمر أنا فعلاً لسة موصلتش للنضح الفني، قدّامي حاجات كتير عايزة أعملها".وتابعت: "عمري ما فكرت أبقى غنية وأنا كنت من عيلة من طبقة متوسطة، بس مكنش حلمي الغنى ولكن كان حلمي أبقى ممثلة كويسة".