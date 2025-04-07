سارة مراد تعلن عن حملها بفيديو رومانسي

أعلنت الإعلامية السعودية سارة مراد عن حملها بمولود جديد من خلال صور وفيديوهات لطيفة شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.



ونشرت مدوّنة الجمال والموضة فيديو وصوراً ظهرت فيها مع زوجها وأعلنت من خلالها عن حملها، واختارت البحر واللون الأبيض لتكون الأجواء رومانسية لطيفة. وارتدت سارة فستاناً أبيض صيفياً بتصميم بسيط يكشف عن حملها في الشهور الأولى، وكان زوجها يمسك ببطنها المنتفخة بحب واهتمام.

ولم تكشف سارة عن أي تفاصيل إضافية، بل اكتفت بالإعلان عن الخبر السعيد من خلال الإمساك بيد زوجها والتنزّه على شاطئ البحر أثناء غروب الشمس، لتمسك ببطنها بحب، بينما يتقدّم هو ويقبّلها في جبينها بحركة لطيفة تعبّر عن سعادته بها وحبّه الكبير لها.

وأرفقت سارة الصور بالتعليق: "عيلتنا ستكبر... الحمد لله"، معبّرةً عن سعادتها بالحمل وبأن عائلتها الصغيرة ستكبُر بقدوم مولودها الجديد، الذي لم تعلن عن جنسه، بل اكتفت بوضع "إيموجي" لملاك أبيض.