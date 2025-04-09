الملكة رانيا تلفت الأنظار أثناء لقائها رئيسة الوزراء الايطالية

التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة قصيرة إلى روما. وتناول اللقاء الودي الذي جرى في فيلا دوريا بامبيلي بروما الأوضاع الإنسانية الحالية في غزة. وأشارت جلالتها إلى نقص الغذاء واللوازم الطبية والاحتياجات الأساسية بعد تجميد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.