الملكة رانيا تلفت الأنظار أثناء لقائها رئيسة الوزراء الايطالية
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة قصيرة إلى روما. وتناول اللقاء الودي الذي جرى في فيلا دوريا بامبيلي بروما الأوضاع الإنسانية الحالية في غزة. وأشارت جلالتها إلى نقص الغذاء واللوازم الطبية والاحتياجات الأساسية بعد تجميد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشكرت جلالتها رئيسة الوزراء على دعم إيطاليا الإنساني وتقديم المساعدات لأهل غزة، وسلطت الضوء على مأساة الأطفال الأيتام في غزة حيث فقد أكثر من 39 ألف طفل ورضيع أحد أو كلا والديهم.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وناقشت جلالتها ورئيسة الوزراء أهمية المشاريع في التعليم وحماية الأسرة والأطفال والتي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في الأردن.