الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يشارك الصورة الاولى لـ ابنته "هند"

واكتفى ولي عهد دبي بالتعليق على المنشور باسم ابنته "هند" مرفقاً برمز على شكل قلب أحمر.

وكان قد إستقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مولودته الجديدة هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم وأعلن الخبر قائلاً: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا هند بنت حمدان بن محمد آل مكتوم اللهم ارزقها قلباً عامراً بحبك ولساناً ذاكراً وزدها من نورك وهداك وألبسها لباس الصحة والعافية".