لقاء مؤثر بين ناصيف زيتون وشقيق زميله الراحل رامي الشمالي بعد مرور 15 عاما على وفاته

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين مقطع فيديو يوثق لقاء جمع بين ناصيف زيتون وشقيق زميله الراحل "رامي الشمالي"، واسمه "ناجي"، وذلك بعد مرور 15 عاماً على مشاركتهما في البرنامج.

وظهر ناصيف في الفيديو وهو يستذكر الراحل بطريقة مؤثرة، كما استقبل "ناجي" بطريقة لافتة، مبدياً سعادته لرؤيته.