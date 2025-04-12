لقاء مؤثر بين ناصيف زيتون وشقيق زميله الراحل رامي الشمالي بعد مرور 15 عاما على وفاته

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين مقطع فيديو يوثق لقاء جمع بين ناصيف زيتون وشقيق زميله الراحل "رامي الشمالي"، واسمه "ناجي"، وذلك بعد مرور 15 عاماً على مشاركتهما في البرنامج.
وظهر ناصيف في الفيديو وهو يستذكر الراحل بطريقة مؤثرة، كما استقبل "ناجي" بطريقة لافتة، مبدياً سعادته لرؤيته.
ويذكر بأن رامي الشمالي كان أحد الشباب الموهوبين، الذين تركوا بصمة بمشاركتهم في برنامج "ستار أكاديمي"، وشكلت وفاته في سن صغيرة إثر حادث سير مؤسف صدمة كبيرة لمحبيه، كما تركت أثراً كبيراً وعميقاً في نفوس كل من عرفه.
وكان اللافت في قصة رامي المؤلمة أنهُ توقّعَ تفاصيل وفاته، في حلمٍ كانَ يراودهُ دوماً، وذلك أثناء درس المسرح في الأكاديميّة.
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A post shared by ♡☆ Nassif Zeytoun King ☆♡ (@nassifzeytoun_king)
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